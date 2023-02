Giuro che l’ho sentita dal vivo dopo averla letta su carta stampata. La fine, finissima astuzia dell’italiano (in questo caso prevalentemente maschio, ma se alle signore glielo spieghi annuiscono con convinzione) a cui non la si fa. C’è un signore che si occupa e ha responsabilità nell’esercizio della cosiddetta giustizia sportiva e che, incautamente scherzoso e gioioso, diceva negli anni passati di odiare la Juventus e tifare Napoli. Alt, al tempo: gli ingenui si fermano alla superficie, alla versione ufficiale, a quel che vogliono far credere. Gli ingenui si fanno venire in mente che di Juve e di Napoli non si scherza e che quindi quel signore che di cognome fa Santoriello le sue battute se le poteva e doveva risparmiare. Soprattutto visto poi il mestiere che fa. Ma questa è appunto la pappa precotta somministrata agli ingenui. Gli astuti guardano oltre, guardano dietro la scodella della pappa. E vedono, ecco lo vedono: lui, il complotto!

Agente sotto copertura

Ecco il tracciato del pensiero astuto, quello riscontrato e messo in articolo di giornale da Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, quello più modestamente riscontrato da banali orecchie al bar e/o…ovunque si parli di calcio. Soprattutto a Milano, Roma, Napoli…Insomma ovunque non sia terra bianconera. Eccolo il tracciato: se un giudice, e che giudice, quello di una delle inchieste che hanno inchiodato e penalizzato (15 punti in classifica in meno!) la Juventus, ora lo si può vedere e sentire mentre dice “odio la Juve, tifo Napoli” no, non può essere un caso che lo si faccia vedere e sentire proprio oggi. Altro che caso, disegno, progetto! Anzi complotto. Complotto del Potere Forte del calcio, il più forte. Cioè la Juventus. Se il giudice Santoriello lo si smonta come giudice e lo si monta come nemico della Juve, tutta l’inchiesta, anzi tutte le inchieste…Giudice inquinato, inchieste inquinate, sentenze inquinate. Chiusura del cerchio e arrivo a destinazione del pensiero astuto: Santoriello agente Juventus che agisce sotto copertura. Agente che finge odio vero la Juve in modo che quell’odio recitato sia la base e la motivazione per annullamento di sentenze e sanzioni. Agente sotto copertura con la missione di creare le condizioni per l’assoluzione della Juve per manifesta inaffidabilità di inchiesta e processo.

Complotto, e perché no? E’ pieno

Ci vuole fantasia e fantasia tifosa e tifosa fantastica credulità per credere a Santoriello agente Juventus sotto copertura? Sì. E tanta fantasia. E tanta credulità. E tanta chiamiamola astuzia. Però il complotto per farla fare franca alla Juventus non soffre, nella testa, anima e cuore di tanti italiani, di solitudine. Non è forse un complotto della Nato la guerra in Ucraina? Non è stato tutto un complotto la storia di vaccini e Green Pass e lockdown? Non è un complotto l’aumento dei prezzi dell’energia? E tanti altri e altre fratellini e sorelline nella prolifica famiglia dei complotti con cui un sacco, ma proprio u sacco, di italiani si evitano la fatica e anche il disturbo della realtà.