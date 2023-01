Con lo scooter contro un cinghiale a Roma: 58enne in coma

Un uomo di 58 anni è in coma dopo aver centrato con il proprio scooter un cinghiale che camminava sulla strada alla periferia nord di Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di giovedì sera in via Cassia Nuova, all’incrocio con via Oriolo Romano.

Il 58enne si scontrato contro l’animale che camminava sulla carreggiata: il motociclistica è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli dove è ricoverato in gravi condizioni.

Coldiretti: “Per 7 italiani su 10 i cinghiali sono troppi”

Quasi sette italiani su dieci (69%) ritengono che i cinghiali siano troppo numerosi mentre c’è il 58% che li considera una vera e propria minaccia per la popolazione, oltre che un serio problema per le coltivazioni e per l’equilibrio ambientale come pensa il 75% degli intervistati. Lo segnala l’indagine Coldiretti/Ixe’ in riferimento al rapporto Ispra sulla proliferazione dei cinghiali in Italia, secondo cui il 62% degli italiano ne ha paura e quasi la metà (48%) non prenderebbe casa in una zona infestata dai cinghiali. I branchi, sottolinea Coldiretti, si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino ai parchi, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, assediano stalle, causano incidenti stradali con morti e feriti (+81% in 10 anni) e razzolano tra i rifiuti con evidenti rischi per la salute.

“La maggioranza degli italiani considera l’eccessiva presenza degli animali selvatici una vera emergenza nazionale che incide sulla sicurezza delle persone oltre che sull’economia e sul lavoro, specie nelle zone più svantaggiate”, denuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, nel sottolineare l’esigenza “di interventi mirati e su larga scala per ridurre la minaccia dei cinghiali a livello nazionale”.

