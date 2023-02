Nella foto di gruppo scattata sulle piste da sci, nel gruppo di sciatori c’è anche un consigliere comunale. Fin qui niente di strano se non fosse che nella foto ci sono anche due ballerine in perizoma e calze a rete in posa ammiccante. La foto è finita su Facebook ed ha fatto scoppiare una serie infinita di polemiche. Il politico ha prima cancellato il post dal social ed ha giustificato così la rimozione: “Ho visto in alcuni commenti, la volontà di dare una diversa interpretazione a una serata di festa, piena di gioventù che in tutto il mondo sarebbe stata normalissima. Non era nelle mie intenzioni la mercificazione del corpo delle ballerine…Per finire, mi scuso con chi ha organizzato una serata dove erano presenti centinaia di giovani (…) appassionati di montagna”.

La rimozione della foto è stata apprezzata

La decisione di aver rimosso la foto è stata apprezzata dai colleghi che vedono nella scelta un’ammissione di aver sbagliato. E c’è chi ha commentato: “Aspetto le azioni dei maschi che si definiscono ‘perbene’, lontani da questo. Aspetto, senza grandi speranze che riservo a persone alte. Poche”.

La giustificazione del consigliere: “La foto l’ha scattata mia moglie”

Il consigliere ha spiegato in questo modo la foto: “La festa è stata organizzata in un locale privato (…). In tutte le stazioni sciistiche, a fine giornata, si usa festeggiare e chiamare queste ragazze per animare la serata. È una cosa innocente: eravamo 4-5 maestri di sci e abbiamo deciso di fare qualche foto. Non era assolutamente un voler mercificare le donne, tanto che una delle foto l’ha scattata mia moglie. Finito di lavorare avrò anch’io diritto di andare a fare una birra insieme agli amici, senza che tutto questo scateni una bagarre”.

Forse dovresti anche sapere che…