Control, la pubblicità (con dildo) censurata: “La mamma non si tocca. O forse sì” FOTO

In occasione della festa della mamma, che si celebrerà il prossimo 14 maggio, l’azienda Control, famosa per la produzione di preservativi e sex toy, si gioca la carta della provocazione con lo slogan: “La mamma non si tocca. O forse sì”.

Nell’immagina che accompagna lo slogan una donna, in primo piano, con gli occhi e le labbra schiuse in un’espressione di piacere. Dalla parte opposta un dildo rosa.

Control e la pubblicità: “La mamma non si tocca. O forse sì”. Il post dell’azienda

“Questa affissione – dice l’azienda pubblicando l’immagine – non è mai uscita e il motivo non vi piacerà. Per la Festa della mamma volevamo rompere un tabù che da troppo tempo esiste e dire a chiare lettere che, sì, anche le mamme possono provare piacere. Ma proprio come dice il nostro messaggio, l’immagine stereotipata e anacronistica della mamma non si tocca, tanto che la nostra campagna non si può promuovere sui canali social e non è potuta diventare una vera affissione”.

“Noi abbiamo deciso di farla uscire lo stesso – continua il post – amplificandola attraverso il media più importante: le persone. Se anche voi credete che il piacere sia un diritto di tutti, condividete. Una società senza pregiudizi è il miglior regalo che possiamo fare a tutte le mamme”.