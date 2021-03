Coronavirus, il bollettino del 19 marzo 2021: 25.735 nuovi casi, 386 morti, tasso positività stabile al 7%. Sono 25.735 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.935. Sono invece 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 423).

I casi totali da inizio epidemia sono 3.332.418, i morti salgono invece a 104.241. Ci sono in Italia 556.539 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 9.029. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.671.638 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.292. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 26.858.

Sono 364.822 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 353.737. Il tasso di positività è del 7%, stabile rispetto a ieri.

Aggiornamento dell’articolo delle ore 17:38.

Coronavirus, il bollettino del 19 marzo 2021: 244 ingressi rianimazione nelle ultime 24 ore, +164 ricoverati

Sono 3.364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 31 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 244, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 249). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate persone, con un incremento di 164 unità nelle ultime 24 ore.

Oms: “D’accordo con Ema, avanti con monitoraggio su vaccini”

Il comitato dell’Oms per la sicurezza dei vaccini (Gacvs) concorda con l’Ema sulla necessità di continuare a indagare e monitorare i casi di effetti indesiderati dei vaccini contro il Covid-19.

Lo si legge in una nota dell’Organizzazione mondiale della sanità, che “raccomanda che i Paesi continuino a monitorare la sicurezza di tutti i vaccini Covid-19 e promuovano la segnalazione di eventi avversi sospetti”.