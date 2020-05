Coronavirus bollettino 23 maggio, solo 669 nuovi positivi. Ma 441 sono in Lombardia (Foto Ansa)

ROMA – Coronavirus in Italia: 229.327 casi positivi e 32.735 morti dall’inizio della pandemia. Oggi ci sono 669 nuovi positivi (dato sempre a ribasso). Di questi ben 441 sono in Lombardia.

Nel consueto bollettino della Protezione Civile si registrano anche 119 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. In totale i morti salgono così a 32.735. Ieri l’aumento era stato di 130 vittime.

Sono invece 57.752 i malati di coronavirus in Italia, 1.570 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.638.

Sono poi 229.327 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, 669 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ieri l’incremento nazionale era stato di 652.

Sono saliti a 138.840 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 2.120. Venerdì l’aumento era stato di 2.160.

Sono 572 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 23 meno di ieri. Di questi, 199 sono in Lombardia, otto meno di ieri.

I malati ricoverati con sintomi sono invece 8.957, con un calo di 262 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 48.485, con un calo di 1.285 rispetto a ieri.

I dati della Lombardia.

Sono meno di duecento i malati di Covid ricoverati in terapia intensiva in Lombardia, precisamente 199, otto meno di ieri. Una soglia che l’assessore al Welfare Giulio Gallera considera “simbolica”.

Un dato così basso non si aveva dal 4 marzo. Sono 86.825 in tutto le persone contagiate (+441) con 17.191 tamponi effettuati in un giorno.

In calo anche il numero dei ricoverati negli altri reparti, 4.026, due meno di ieri. Il numero dei decessi ha raggiunto i 15.840, di cui 56 in un giorno.

Sicilia per la prima volta senza contagi.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria la Sicilia non registra nemmeno un nuovo caso positivo su quasi 2500 tamponi effettuati.

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia: dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 131.913 (+2.482 rispetto a ieri), su 116.517 persone.

Di queste sono risultate positive 3.421 (0), mentre sono ancora contagiate 1.512 (-7), 1.640 sono guarite (+6) e 269 decedute (+1). (Fonte Ansa).