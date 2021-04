Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 17 aprile 2021 con i dati forniti dal ministero della Salute. Sono 15.370 i nuovi positivi al test del Covid in Italia nelle ultime 24 ore: ieri erano stati 15.943. I morti di oggi sono 310, in calo rispetto alle 429 vittime di ieri. I tamponi tra molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore sono stati 331.734, in crescita rispetto ai 327.704 di ieri.

Coronavirus in Italia, tasso di positività al 4,6%, in calo di 0,2 %

Il tasso di positività rilevato oggi è 4,6%, in calo dello 0,2% rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 505.308, con un calo di 1.430 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 16.484 per un totale di 3.235.459 dall’inizio dell’epidemia. In isolamento domiciliare ci sono 477.868 persone, -761 rispetto a ieri.

Coronavirus in Italia, in calo ancora le terapie intensive

In terapia intensiva ci sono 3.340 persone, 26 in meno rispetto a ieri. in calo anche le persone ricoverate con sintomi: sono 24.100, 643 in meno rispetto a ieri.

Le regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.546), la Campania (2.232), la Puglia (1.525) e Lazio (1.378).

Coronavirus, dal 26 aprile un pass per spostarsi

L’Italia comincia il suo percorso verso la normalità dal 26 aprile: è l’inizio della road map che porterà gradualmente alla ripartenza di ristoranti, teatri, palestre, stabilimenti e fiere, lungo un percorso che terminerà a luglio.Tra gli elementi chiave della ripartenza ci sarà un pass, che permetterà di spostarsi ovunque, anche tra regioni di colore diverso, oltre alla possibilità di accedere a stadi, concerti e altri eventi.

L’autocertificazione resta necessaria, laddove è già prevista, ma adesso gli italiani potranno girare più liberamente avendo in tasca un pass: un documento che dovrà attestare la vaccinazione, l’esecuzione di un tampone negativo (forse nell’arco temporale delle ultime 48 ore) o l’avvenuta guarigione dal Covid. Chi avrà il pass potrà anche accedere “a determinati eventi – culturali e sportivi – riservati ai soggetti che ne sono muniti”, viene fatto sapere da chi lavora al decreto.

Non è ancora chiaro, però, se si tratterà di un certificato che sarà rilasciato da Asl, Regione o un altro ente sanitario, visto che i territori al momento non sembrano tutti organizzati allo stesso modo, in particolare sul rilascio del patentino vaccinale.

Coronavirus nel mondo, superati i 3 milioni di morti

Il conteggio ufficiale delle persone decedute per il Covid-19 ha superato intanto la cifra di tre milioni, secondo l’agenzia Afp. La soglia è stata superata alle 10.30 ora italiana. La media globale dei decessi giornalieri la scorsa settimana si è attestata sul 12.000.