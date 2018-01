MACERATA – Una ragazza di 18 anni è scomparsa dal 29 gennaio dalla struttura di Corridonia, in provincia di Macerata, in cui era ospite. Pamela, alta 1,65 metri e capelli e occhi castani, si è allontanata senza documenti, né cellulare. Con lei solo una valigia rossa e blu e l’ultima volta è stata vista vicino alla stazione di Civitanova Marche.

A lanciare l’allarme il programma televisivo Chi l’ha visto? che spiega come Pamela sia originaria di Roma e sia già fuggita da una comunità in cui era ospite. La ragazza sta passando un momento di “grande fragilità” e si teme per la sua sorte. Intanto le forze dell’ordine continuano a cercarla nella provincia di Macerata, anche se dalla stazione di Civitanova Marche avrebbe potuto prendere un treno sia per il sud che per il nord Italia.

La ragazza è scomparsa da 48 ore, partendo solo con un trolley rosso e blu, e lasciando nella struttura in cui era ospitata il suo telefono e i documenti. Un appello affinché chiunque l’abbia vista ne segnali la posizione alle forze dell’ordine è stato lanciato anche in rete per aiutare chi la cerca a ritrovarla.