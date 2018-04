FERRARA – Davide Maran, lo studente di Cento scomparso in Slovenia il 25 marzo, è stato avvistato nella provincia di Belluno.

Il giovane originario di Cento, in provincia di Ferrara, si era trasferito a Lubiana, in Slovenia, per studiare fitochimica all’inizio di marzo. Dal 25 però di Davide Maran si è persa ogni traccia e da 10 giorni non si avevano più sue notizie.

La famiglia ha lanciato un appello per ritrovar Davide e un imprenditore di Cadore, in provincia di Belluno, ha dichiarato di averlo visto mentre faceva l’autostop. L’uomo avrebbe riconosciuto il ragazzo scomparso dalle foto apparse al telegiornale. Un altro avvistamento è stato segnalato in un bar di Dosoledo, sempre nella provincia di Belluno.

Maran ha effettuato l’ultimo accesso ai social network il 23 marzo e poi dal 25 è scomparso, con il telefono che da allora risulta staccato. Le indagini proseguono nel più stretto riserbo. Le autorità italiane e slovene sono al lavoro insieme alle forze dell’ordine e alla famiglia; anche la Farnesina sta seguendo il caso.