BOLOGNA – Incidente mortale questa notte, mercoledì 9 maggio, intorno alle 3.30, sulla Via Emilia a Diegaro, in provincia di Cesena. Il bilancio del sinistro che ha visto un'auto cappottarsi, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è di un morto e tre feriti, tutti di giovane età.

A perdere la vita, si legge in una nota sintetica del 118, un ragazzo di circa 30 anni. Trasportati all’Ospedale Bufalini di Cesena, gli altri tre passeggeri della vettura: un 32enne e una 21enne ricoverati in codice tre, ossia di massima gravità e una 23enne ricoverata in codice due, ossia di media gravità.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 giunti con 3 autoambulanze e un’auto-medicalizzata, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.