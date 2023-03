Dodici quintali di hashish nascosti in un camion tra le carote e le patate

Oltre 12 quintali di hashish nascosti in un autoarticolato tra carote e patate, giunto dalla Spagna in un capannone di Redavalle (Pavia), in Oltrepò Pavese. A questi se ne aggiungono altri 125 chili che erano stati scoperti nelle scorse settimane in un’abitazione di Rea (Pavia). A portare a termine l’indagine sono stati i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Stradella (Pavia) che hanno sequestrato anche 1,4 chili di cocaina pura e 130mila euro in contanti. Quindi hanno arrestato un 34enne e un 31enne di nazionalità marocchina, e un 24enne di origine marocchina e nazionalità italiana. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio in concorso.

Il sequestro dei quintali di hashish

L’inchiesta ha portato prima al ritrovamento, nell’appartamento di Rea, preso in affitto da uno dei tre arrestati e utilizzato come deposito, di 125 chili di hashish. L’interessato – secondo la ricostruzione dei militari – ha scelto quindi un luogo più idoneo per lo ”stoccaggio” dello stupefacente, un capannone nella zona industriale di Redavalle. Qui i carabinieri, nella notte del 16 marzo, hanno visto entrare il camion carico di hashish proveniente dalla Spagna e sono entrati in azione, arrestando i tre e sequestrando la droga. Da quanto è emerso dall’attività investigativa, l’hashish finiva sul mercato di numerose province del Nord Italia: Piacenza, Bologna, Monza e Brianza, Vicenza, Verona e Alessandria.

Gli scambi non erano mai di modica quantità ma sempre di decine di chili per volta, movimentando decine di migliaia di euro a settimana. Per effettuare gli spostamenti e le consegne, gli arrestati utilizzavano numerose auto (prese a noleggio di volta in volta o intestate a prestanome) e le effettuavano singolarmente e mai insieme.

