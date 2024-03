Donna azzannata dal suo rottweiler, il braccio dilaniato. Operata d’urgenza

Un donna di 66 anni è stata aggredita dal suo rottweiler a Borgo Catena, comune di Senigallia, in provincia di Ancona. Non è ancora chiara la dinamica, su cui stanno lavorando i carabinieri intervenuti sul posto per indagini e rilievi.

Come si legge su Il Resto del Carlino, il cane improvvisamente si sarebbe scagliato contro la sua padrona, azzannandole un braccio. Le urla disperate della donna hanno attirato l’attenzione di alcune persone, che hanno subito dato l’allarme. L’animale non avrebbe mai mostrato problemi di aggressività fino allo scorso sabato, quando ha aggredito la proprietaria. Sul posto è arrivata un’ambulanza e i carabinieri: in un primo momento le condizioni della vittima sono sembrate molto gravi.

Per lei è stata necessaria l’eliambulanza, partita dall’ospedale di Torrette e atterrata in un campo a poca distanza dall’incidente. La 66enne è stata portata in ospedale. Ha riportato gravi lesioni ad un braccio ed è stato necessario sottoporla ad un intervento chirurgico. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il cane è stato sottoposto ad isolamento e saranno fatte delle valutazioni per verificarne l’aggressività.