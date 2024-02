Donna incinta di 8 mesi muore per un malore, grave il bimbo fatto nascere col cesareo

Una donna di 37 anni, incinta di otto mesi, è morta dopo essersi sentita male in casa a Pistoia. Trasporta d’urgenza all’ospedale San Jacopo, i medici hanno provato a rianimarla a lungo, per permettere anche la nascita del piccolo con il cesareo. Purtroppo però, come riportato oggi da La Nazione, ora il neonato si trova all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in condizioni gravi. La 37enne, di professione infermiera a Prato e volontaria della Misericordia di Pistoia, è morta ieri sera intorno alle 22.