Dopo una lite segrega in casa la moglie e la vicina e le minaccia con un coltello: arrestato 45enne a Capannori (Lucca)

Al culmine di un violento litigio ha segregato in casa la moglie, insieme a una vicina accorsa in aiuto della donna, e le ha ripetutamente minacciate con un lungo coltello da cucina. Per questo un 45enne, di origine marocchina, è stato arrestato in flagranza domenica sera dai carabinieri a Capannori (Lucca) per i reati di sequestro di persona e minacce aggravate.

Approfittando di un momento di distrazione del 45enne la moglie, seguita dall’altra donna, è riuscita a raggiungere la porta d’ingresso e guadagnarsi la fuga. Le due donne si sono quindi rifugiate nell’abitazione vicina da dove hanno chiamato i carabinieri. L’uomo nel frattempo si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dai militari intervenuti sul posto che lo hanno arrestato.