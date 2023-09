Dove fare spesa a prezzi più bassi per i prossimi 3 mesi: l’elenco dei supermercati

Giorgia Meloni ha annunciato la firma del cosiddetto “trimestre anti-inflazione”, un accordo tra il Governo e alcune catene della grande distribuzione per cercare di contenere i prezzi della spesa.

Le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

“Il trimestre antinflazione inizierà domenica, il primo ottobre, con il carrello tricolore, il carrello della spesa che è quello che più colpisce le famiglie italiani”, con i prodotti alimentari ma anche i prodotti di largo consumo, dell’igiene e per l’infanzia. Lo spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla firma del Patto sul Trimestre Anti-Inflazione a palazzo Chigi. “E’ importante che inizi domenica e che comprenda l’intero periodo natalizio”, per Urso, anche “per onorare una festività religiosa a cui siamo particolarmente attenti”.

“Questo patto – le parole di Giorgia Meloni – è uno strumento attraverso cui lavoriamo insieme per calmierare i prezzi sui principali beni di largo consumo. Un’iniziativa che va al di là del valore economico, è un bel messaggio alla nazione, agli italiani, sulla capacità che l’Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere degli obiettivi”.

Carrello tricolore, quindi?

Quindi da domenica in alcuni supermercati, quelli che aderiranno all’iniziativa, i prezzi saranno bloccati o, si spera, anche un po’ scontati.

Almeno questa è l’intenzione.

Quali supermercati?

L’elenco è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’elenco è diviso per province.

Qui l’elenco degli aderenti.

