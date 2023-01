Due 17enne picchiati da un branco a Bari. Il racconto: “Erano in 10 e nessuno ci ha aiutato”

Due diciassettenni sono stati picchiati da un branco a Bari. Tutto è avvenuto domenica pomeriggio nel Parco Rossani quando i due ragazzini sono stati aggrediti da un gruppo di dieci minorenni, tra cui alcune ragazze, con schiaffi e calci.

Il racconto dei due ragazzi

I due 17enni hanno raccontato quanto accaduto al quotidiano L’Edicola del Sud che oggi riporta la loro versione dei fatti. Antonio e Federico (nomi di fantasia) raccontano che nel parco c’erano molte persone che non hanno fatto nulla per aiutarli quando il branco si è scagliato contro di loro. “Erano tanti, ne ho contati 10 tra maschi e femmine – ricordano – erano più piccoli di noi. Ha cominciato una ragazza, la fidanzata del ‘capo’, ci ha preso dalla panchina le nostre cose. Ha chiesto una sigaretta e poi ha preso pacchetto e accendino. Abbiamo solo detto di ridarceli e il suo fidanzato ha risposto in dialetto ‘se li rivuoi te la devi vedere con me'”. Poi Federico “ha buttato una carta dietro la panchina, proprio mentre arrivava un altro del gruppo, e l’hanno preso come un affronto prendendolo a schiaffi e calci”. Federico è stato poi minacciato: “Inginocchiati e chiedi scusa”. Ad Antonio hanno strappato una collana mentre “una ragazza ci sputava addosso” e un’altra “si divertiva a tenere lo stivale sul mio stinco”. Alla fine, un’altra minaccia, sempre lanciata dalla ragazzina: “Non chiamate i carabinieri che vi uccido”.