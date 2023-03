Entra in chiesa ubriaco e urla in arabo interrompendo la messa, poi inizia a spogliarsi

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dalla Polizia a Monza, per aver interrotto la messa in una chiesa del centro storico, Santa Maria, Maddalena e Teresa, gridando frasi in arabo e spogliandosi. All’uomo, marocchino, era stato revocato il permesso di soggiorno a causa dei numerosi reati commessi in Italia.

Impreca in arabo in chiesa durante la messa, denunciato a Monza

Quando due pattuglie della Polizia sono entrate in chiesa, l’uomo stava ancora gridando contro il sacerdote, le suore e i fedeli e lanciava imprecazioni contro le statue e i dipinti. Il 55enne è stato bloccato mentre stava iniziando a spogliarsi ed è stato portato in Questura. Dai controlli è emerso che lo scorso 21 marzo proprio la Polizia di Monza lo aveva già accompagnato presso il Cpr di Roma per il rimpatrio, a causa dei precedenti per violazione di domicilio, guida in stato di ebrezza, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale con la conseguente revoca del permesso di soggiorno. Il Giudice di pace di Roma non aveva però convalidato il provvedimento. Ieri l’uomo è stato accompagnato al Cpr di Potenza.

