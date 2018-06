MILANO – Fabrizio Corona è arrivato in tribunale a Milano il 5 giugno mano nella mano con la fidanzata Silvia Provvedi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’ex fotografo dei vip è arrivato in aula per l’udienza del processo d’appello sulla vicenda dei soldi in contanti, trovati anche in un controsoffitto.

Nelle scorse settimane sui giornali di gossip si era parlato di una rottura della relazione tra l’ex ‘re dei paparazzi’ e la showgirl, ma la stessa Provvedi ai cronisti fuori dall’aula ha spiegato che “noi litighiamo ma stiamo insieme, è una storia turbolenta, ma ci lega tanto”.

L’ex ‘fotografo dei vip’, invece, davanti a telecamere e cronisti prima dell’inizio dell’udienza ha ripetuto che è convinto “di vincere la battaglia” in appello, dopo che, tra l’altro, in primo grado il Tribunale, un anno fa, aveva cancellato le accuse principali, tra cui l’intestazione fittizia di beni, su quei circa 2,6 milioni di euro in contanti e lo aveva condannato ad un solo anno per un illecito tributario, mentre la Dda aveva chiesto 5 anni.

La stessa Dda, però, ha fatto ricorso in appello.Corona ha attaccato fuori dall’aula: “E’ un appello vergognoso ora posso parlare alla stampa ed è un punto a favore in più per me (per l’allargamento delle prescrizioni dell’affidamento in prova, ndr), è un appello assurdo quello firmato dalla Procura, pieno di bugie che sono anche querelabili”.

E ancora: “Io mi difendo da solo, l’ho imparato in anni di galera, sono preparatissimo”. Spazio anche per lanciarsi in qualche abbozzo di giudizio politico: “Con questo presidente del Consiglio e questi ministri che ci sono, il ministro posso farlo anche io”.

(Foto Ansa)