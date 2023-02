Vabbè, non era un dentista, il tizio di Rapallo millantava una laurea in Odontoiatria falsa come moneta bucata. Sembra abbia sulla coscienza il decesso di una paziente in seguito a un’infezione contratta durante un trattamento.

Il falso dentista di Rapallo che piaceva ai clienti

Esercitava senza averne i titoli, un ciarlatano (esercizio abusivo della professione, il reato). Meno sorprendente di quanto ci piace credere. E’ indagato dalla Procura E tuttavia è interessante constatare che ai sedicenti pazienti quel “dentista” piaceva eccome.

Secondo loro ci sapeva fare, “era bravissimo”, si sprecano i superlativi. Anche perché costava poco, prezzi scontati. Un caso di populismo sanitario? I veri dentisti costano troppo?