Fanno sesso a pagamento, poi trans viene accoltellata da africano che scappa con i soldi

Una trans, 27enne peruviana, è stata accoltellata dopo il sesso a pagamento. Il tutto è avvenuto domenica sera a Milano quando un uomo, con cui la trans aveva appena avuto un rapporto sessuale, l’ha aggredita e poi è fuggito.

Trans accoltellata dopo il sesso

La vittima, stando a quanto finora appreso, è stata trovata in strada in piazza Santa Maria Nascente, in zona Qt8, dai carabinieri. I militari hanno soccorso la 27enne, che era a terra ferita, e hanno immediatamente allertato i medici del 118, che l’hanno poi accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Lei stessa ha raccontato ai militari di essere stata colpita da un uomo, africano, che l’avrebbe ferita con un coltello alle gambe e alla schiena dopo che i due avevano avuto un rapporto. L’aggressore, che oltre alle coltellate ha rubato i soldi alla transessuale, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

