Trovata barcollante e semi-incosciente la notte fra sabato e domenica fuori dalla discoteca, qualche anima pia ha accompagnato una ragazza di 16 anni all’ospedale dove in effetti i medici l’hanno trattenuta per qualche ora. Era al limite del coma etilico.

16enne in coma etilico, la madre: “Strano, di solito lo regge l’alcol”

Non una gran notizia, si conosce la diffusione di serate ad alto tasso alcolico anche fra i giovanissimi. In questo caso a Osnago, vicino Lecco. Ciò che ha convinto il cronista de Il Giorno a pubblicarla è invece la reazione della madre quando si è venuta a prendere la figlia.

“Strano”, ha dichiaratoo candida rivolgendosi ai medici, “è la prima volta che mia figlia si ubriaca così. Di solito regge bene l’alcol”.

Un candore che quasi fa tenerezza, se quel “di solito”, riferito a una ragazzina, non gridasse vendetta e non gettasse un’ombra per nulla rassicurante sulle abitudini ricreative di quella famiglia.