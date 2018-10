ROMA – Giallo a Fiumicino: un cadavere è stato trovato in un canale ad Isola Sacra, frazione del Comune alle porte di Roma.

Il corpo è stato individuato la mattina dell’8 ottobre intorno alle 10 in un canale all’altezza di via Castagnevizza. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di via Portuense e la polizia scientifica di Ostia, oltre alla squadra dei sommozzatori.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno allertato il 112. Gli esami medici determineranno se sul corpo sono presenti segni di violenza. La vittima deve ancora essere identificata. Sono stati trovati anche degli abiti neri e dei pantaloni in pelle. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di una donna scomparsa. Tutte le piste sono aperte.

(Foto Ansa)