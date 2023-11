Flavio Briatore derubato in centro a Milano: “E’ una città pericolosa, la gente ha paura”

Flavio Briatore è stato derubato in centro a Milano, precisamente in via Cordusio. L’imprenditore ha voluto sfogarsi su Instagram, come altri vip già prima di lui, per il furto del suo zaino subito dall’autista che lo aspettava in auto mentre rientrava da un appuntamento.

Briatore derubato a Milano, il suo sfogo

“L’autista scende dalla macchina, era al telefono, arriva con un monopattino un extracomunitario che apre la portiera prende lo zainetto e fugge – ha raccontato – . Per fortuna nella zona c’era un capitano della Guardia di finanza che era lì per fare altro, che ha visto la scena e ha bloccato il ragazzo e ha riconsegnato lo zaino. Non è una roba da matti che in via Cordusio alle 11 del mattino hai la gente che ti viene a rubare in macchina?”.

E poi si è rivolto al sindaco Giuseppe Sala. “Vedo che dice sempre che tutto è a posto e tutto va bene ed è tutto sotto controllo. Non c’è nulla sotto controllo – ha aggiunto -, Milano è una città pericolosa e sono giuste le statistiche che vedo. Per cui datevi una mossa e cercate di sistemarla perché così la gente ha paura. E anche io ho molta più attenzione perché so che è una città pericolosa”.

La replica del sindaco Sala

Oggi è arrivata la replica del sindaco: “Spero che Briatore sia andato anche in questura a far denuncia oltre a fare una storia” su Instagram.