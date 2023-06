Prima gli scricchiolii e poi il boato devastante: è morto così Paolo Morincasa, di 70 anni, titolare del ristorante “Al miralago da Paolo” di Montefiascone (Viterbo), travolto da una frana. La tragedia si è consumata domenica mattina: Morincasa si trovava in cucina, a preparare i pasti per i clienti che all’ora di pranzo sarebbero arrivati anche per godersi la spettacolare vista sul lago di Bolsena.

Un terrapieno della collinetta che si trova dietro il ristorante, e davanti alla cucina, è franato. La roccia ha travolto parte del soffitto del locale e delle tre persone che in quel momento erano in cucina, una ha avvertito il rumore dello smottamento riuscendo a mettersi in salvo, mentre due sono state travolte da terra e detriti, restando intrappolati.

Il titolare Paolo Morincasa, è rimasto ucciso dal crollo, mentre il cuoco sommerso dalle macerie è riuscito con un filo di voce a guidare i vigili del fuoco, nel frattempo accorsi, che a mani nude hanno scavato e lo hanno tratto in salvo.

Frana sul ristorante, forse colpa dei lavori di ampliamento

Secondo i primi accertamenti all’origine del crollo della cucina ci sarebbero dei lavori di ampliamento del ristorante di cui lo stesso Paolino, così era noto tra i clienti e gli abitanti della zona, ha commissionato ad una ditta. La prova che in prossimità del ristorante c’erano alcuni mezzi pesanti, tra cui una ruspa. Mezzi spostati per agevolare i soccorsi, mentre la strada è stata subito interdetta al traffico. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i vigili del fuoco, la guardia di finanza ed il 118 che ha accompagnato il ferito all’ospedale di Belcolle a Viterbo.

Il cuoco è stato ricoverato in codice rosso per un trauma cranico ed un trauma toracico. Subito dopo la frana sul posto è arrivata anche la Pm della procura di Viterbo, Eliana Dolce che avrebbe aperto un fascicolo per omicidio colposo presumibilmente nei confronti della ditta che sta eseguendo i lavori di ampliamento del locale.

Paolo Morincasa ucciso dalla frana, il cordoglio di Montefiascone

“Una tragedia immane – ha commentato la sindaca di Montefiascone – tutta l’amministrazione comunale è vicina ai familiari delle vittime”. La notizia si è diffusa nella zona ed anche sui social non mancano i commenti: “Il tipico locale con il titolare – scrivono dei clienti – che gira per i tavoli per aver conferma che tutto è andato bene”. Ed anche chi il proprietario lo conosceva bene si affida a Facebook per lasciare un ricordo: “Caro Paolino mi dispiace tanto. Uomo instancabile e sempre con il sorriso”.

