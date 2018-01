CHIVASSO (TORINO) – Lascia l’auto sulla rampa del box ma si dimentica di mettere il freno a mano e viene schiacciata. Francesca Tidona, 28 anni, è stata ricoverata in ospedale, al Cto di Torino, e per fortuna non è in pericolo di vita, ma i medici le hanno dovuto amputare la gamba destra al di sotto del ginocchio.

Tutto per una dimenticanza: la giovane donna stava parcheggiando l’auto nel garage, in via Gramsci a Torrazza, vicino a Chivasso (Torino), ma si è dimenticata di inserire il freno a mano. Così quando è scesa dall’auto per sollevare la serranda del box l’auto l’ha travolta, schiacciandola contro la serranda.

