Un biglietto comprato online per poter assistere, seduti, ai funerali di papa Ratzinger. E’ la truffa subita da alcuni fedeli e venuta a galla questa mattina, nel giorno delle esequie di Benedetto XVI.

Fedeli truffati per il funerale di Ratzinger

Stamattina, prima delle 9, diversi fedeli si sono presentati agli ingressi di piazza San Pietro, alla destra guardando la basilica, sostenendo di avere una “prenotazione fatta online”. Biglietti che, a loro dire, consentivano di entrare nella piazza per partecipare ai funerali di papa Ratzinger, con un posto a sedere riservato.

Il Vaticano però era stato chiaro, attraverso un comunicato, già poche ore dopo la morte del papa emerito quando aveva chiarito che l’ingresso alla piazza sarebbe stato gratuito. E questo proprio per limitare eventuali tentativi di raggiro ai danni dei fedeli. Sono stati i gendarmi ha spiegare ai malcapitati che “erano stati truffati”. Per partecipare al funerale non c’era bisogno di alcun biglietto. I posti a sedere allestiti all’interno del colonnato del Bernini sono andati esauriti ben prima delle 8.

Roma blindata

Oltre ai 100mila fedeli previsti nella piazza, parteciperanno ai funerali anche 3.700 sacerdoti e centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo. Intorno l’area della Basilica è stata eretta una zona rossa, come annunciato dal prefetto di Roma Bruno Frattasi, valida dalla mezzanotte di ieri alle 14 di oggi. Poco prima dell’inizio del funerale, dall’altoparlante è stato chiesto di non esporre cartelli o sventolare bandiere, anche se sono in molti ad averle portate in piazza.

Forse dovresti anche sapere che…