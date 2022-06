Basma Afzaal, la ragazza pachistana di 18 anni scomparsa lo scorso 31 maggio da Galliera Veneta (Padova), potrebbe essere fuggita da delle nozze combinate: è una delle ipotesi formulate nell’ambito delle indagini della Procura della Repubblica di Padova.

La magistratura ha avviato la procedura sulla scorta dei risultati condotti dai carabinieri secondo i quali il caso potrebbe essere riconducibile ad un allontanamento volontario della giovane per sottrarsi ad un matrimonio combinato.

Basma Afzaal scomparsa da Galliera Veneta (Padova): forse in fuga da nozze combinate

In base ad atre ipotesi la ragazza, che risulta da diversi giorni assente dall’istituto professionale di Castelfranco Veneto (Treviso) al quale è iscritta, potrebbe già essere all’estero, dove avrebbe raggiunto un proprio contatto conosciuto online.

La sparizione, secondo questa lettura, non sarebbe perciò collegata ad alcuna forzatura da parte di terzi e non vi sarebbero elementi tali da far ritenere Afzaal in una situazione di pericolo.

Basma Afzaal scomparsa da Galliera Veneta (Padova): gli ultimi avvistamenti

La giovane, che frequenta l’istituto professionale “Lepido Rocco” di Castelfranco Veneto (Treviso), ha fatto perdere le proprie tracce dalla mattina del 31 maggio scorso dopo essere uscita di casa per recarsi a scuola.

Avrebbe preso l’autobus per Castelfranco, poi sarebbe stata vista in un bar vicino alla stazione delle corriere, alle 9:30.

Basma Afzaal, la denuncia dei genitori

Quello stesso giorno, verso la mezzanotte, i genitori hanno fatto la segnalazione ai carabinieri, che ora stanno indagando.

Le prefetture di Padova e Treviso hanno fatto scattare il protocollo per le persone scomparse. Nessuna indicazione o sospetto su incontri o circostanze sospette sulla vita della giovane né sulla sua famiglia.