Gallipoli e il giallo (risolto) della processione partita senza la statua di San Giuseppe

La processione parte ma la statua di San Giuseppe non c’è. A Gallipoli la tradizionale processione per San Giuseppe è partita senza statua tra l’incredulità di qualche fedele che per qualche secondo si è domandato (con traduzione dal dialetto): “Ma non è che se lo sono dimenticato?”. Un vero e proprio piccolo giallo.

Ma nessuno ha dimenticato nulla. Solo qualche problemino per i portatori. Qualche secondo e alla fine anche San Giuseppe ha preso parte alla processione.

La processione e la statua di San Giuseppe, la nota della Curia

Piccola gaffe o meno il ritardo non è comunque passato inosservato. Tanto che alla fine la Curia ha deciso di diffondere una nota:

“In merito alle notizie che in queste ultime ore stanno facendo il giro delle diverse piattaforme, creando scalpore e disagio, soprattutto tra i fedeli – hanno chiarito con una nota il priore e i confratelli -Teniamo a comunicare che il Santo non è stato dimenticato in Chiesta, anche perché non si sarebbe potuta svolgere la processione senza la Statua. Purtroppo un video stoppato prima dell’uscita del Santo ha fatto pensare che fosse stato dimenticato, ma questo non sarebbe mai potuto succedere. La processione si è svolta solennemente girando le diverse strade della città di Gallipoli, il Santo è stato accompagnato da una numerosa folla di fedeli”.

