Gardigiano di Scorzè, infezione ai polmoni: morta una studentessa 23enne

Elena, una studentessa universitaria di Gardigiano di Scorzè, in provincia di Venezia, è morta all’Ospedale dell’Angelo di Mestre nella notte tra sabato 24 e domenica 25 settembre. La ragazza aveva solo 23 anni. La studentessa, che sembra soffrisse di una rara patologia, era ricoverata da 15 giorni per una polmonite batterica bilaterale.

Il ricordo del sindaco

“Una perdita per tutta la comunità, la morte di Elena – sono le parole al Corriere della Sera della sindaca di Scorzé, Nais Marcon – Una ragazza brava, tranquilla, che si curava dei giovani ed era sempre in mezzo alla gente. Ci stringiamo al dolore di chi le ha voluto bene”.

La nota del “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto

“L’intera comunità scolastica – si legge in una nota del liceo che la 23enne aveva frequentato in passato – desidera stringersi con immenso cordoglio attorno alla famiglia Spironello per la dolorosissima e prematura perdita di Elena, ragazza solare e brillante ex studentessa di questo Liceo”.