Il genio del giorno: l’uomo che rapina una farmacia vestito da Mangiafuoco

Sabato scorso, in una farmacia della tranquilla città di Villasanta (Monza), è andata in scena una rapina piuttosto particolare. Un uomo, indossando una maschera che ricordava il volto del celebre personaggio “Mangiafuoco” e brandendo una pistola, ha fatto irruzione nel locale, seminando terrore tra le impiegate presenti e compiendo un furto (qui il video). Il rapinatore, un italiano di 49 anni residente nella zona, è stato rapidamente individuato e arrestato dalle forze dell’ordine, grazie a un’indagine condotta con tempestività. Oltre a svaligiare la cassa, il criminale ha sfilato l’orologio indossato da una delle farmaciste e il denaro contenuto nella borsa dell’altra. Successivamente, ha prelevato diversi medicinali dagli scaffali prima di fuggire.

L’abilità investigativa dei carabinieri è stata determinante nel rintracciare il rapinatore, che è stato scoperto presso la stazione ferroviaria di Villasanta. Un particolare distintivo, un tatuaggio sulla sua mano, fornito dalle testimoni oculari, ha contribuito a incastrarlo, così come l’orologio rubato, abbandonato in un cestino quando l’uomo ha avvistato l’arrivo delle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto una busta contenente il denaro rubato e i medicinali trafugati dagli espositori della farmacia. Grazie a un’attenta ricerca lungo il percorso di fuga, è stata recuperata anche la pistola a salve e la maschera utilizzate per compiere la rapina.