GENOVA – Momenti di caos venerdì mattina a Genova, in via Borzoli, tra Rivarolo e Sestri Ponente. Intorno alle 6:30 un tir è rimasto incastrato in curva.

Nel tentativo di fare manovra il mezzo pesante è finito contro un’auto in sosta. Nessun danno per l’autista, ma subito si sono fermate lunghe code in una zona già provata dal crollo di ponte Morandi

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia locale che hanno provato a gestire il traffico, tra le proteste dei cittadini. Molti, riferisce il quotidiano online Genova24, criticano il fatto che gli accessi alla zona non siano presidiati fin dal mattino da qualcheduno che posso almeno provare a gestire i flussi per evitare situazioni del genere. Anche perché la strada ha dei tornanti molto accentuati e spesso i lunghi tir devono aggiustare la traiettoria con pericolose manovre, che contribuiscono a complicare la situazione e ad aumentare la tensione, già alta dopo la tragedia del 14 agosto.