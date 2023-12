Va a gettare l’immondizia e rischia di essere violentata: un passante la salva

Va a gettare l’immondizia e rischia di essere violentata. A salvarla è un passante che vede la scena e chiama la Polizia. Accade in pieno centro la sera di ieri, domenica 17 dicembre, a Pescara. La vittima è una ragazza che, mentre stava gettando l’immondizia, è stata prima avvicinata da un giovane. Quest’ultimo ha iniziato a molestarla in maniera anche violenta e a seguirla. Poi, quando lei ha tentato velocemente di allontanarsi, la vittima è stata toccata prima di essere afferrata e bloccata.

Va a gettare l’immondizia e viene violentata

Quanto avvenuto è stato notato da una passante che ha avvisato il 113. Gli agenti, arrivati immediatamente sul posto, hanno notato un uomo che si stava allontanando in tutta fretta dal luogo del fatto.

Gli agenti lo hanno raggiunto e, scesi dall’auto di servizio, hanno cercato di fermarlo. Il giovane ha tentato di affrontare violentemente gli agenti intervenuti, cercando di colpirli. L’uomo è stato quindi immobilizzato e fatto salire a bordo dell’auto di servizio.

Il 31enne è stato arrestato

Nei momenti immediatamente successivi all’intervento, i poliziotti hanno ricostruito l’accaduto e successivamente è stato disposto il fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale per il 31enne con l’accompagnamento presso la locale Casa Circondariale. Il 31enne è stato inoltre denunciato in stato di libertà per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

