Un giovane di 15 anni è stato accoltellato ad una coscia. Il fatto è avvenuto poco dopo le 14.15 di oggi, martedì 6 febbraio, in un istituto professionale di Pieve Emanuele in provincia di Milano. Si tratta del centro di formazione di Afol Metropolitana che si trova in via Gigli.

Giovane di 15 anni accoltellato fuori scuola vicino Milano

Sul posto sono intervenuti 118 e Carabinieri di San Donato Milanese che hanno avviato le indagini.

Il ragazzo ferito presentava un’ampia ferita e una grave emorragia. Originario di Vernate, è ora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato alla coscia con un singolo fendente. E’ stato soccorso e trasportato cosciente, in codice rosso, all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Bloccato il presunto accoltellatore: ha 17 anni

Il presunto accoltellatore dello studente 15enne è stato raggiunto e bloccato. Si tratta di un 17enne di Rozzano: è stato preso in consegna dai Carabinieri in attesa delle valutazioni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

