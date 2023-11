Giulia Cecchettin, le ultime notizie. Il padre consegna il pc ai carabinieri

Dopo essere stato sentito per diverse ore nella caserma dei Carabinieri di Vigonovo (Venezia), il padre di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa insieme all’ ex fidanzato, è stato scortato dai militari fino a casa, a poche decine di metri di distanza. Secondo alcune indiscrezioni, che l’uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. “Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono – ha detto ai giornalisti – Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire”.

Giulia Cecchettin, l’avvistamento in provincia di Pordenone

I carabinieri del comando provinciale di Pordenone hanno reso noto stamani che si sta procedendo con “attività sulla base delle segnalazioni ricevute, ma a oggi non c’è alcun riscontro della presenza dei due soggetti nel territorio. Si può presumere che il passaggio in un’area pordenonese, nella notte tra sabato e domenica, sia stato soltanto un transito e non una permanenza. C’è stato, in effetti, un unico rilevamento di targa, in provincia di Pordenone, nella zona di Caneva, in orario notturno, pochissime ore dopo la scomparsa”. “Le segnalazioni di avvistamenti dell’auto ricevute in seguito non hanno invece avuto riscontro – precisano dal comando friulano dell’Arma – Sono state, dunque, archiviate come senza esito. Le ricerche sono in atto finché non viene trovata la vettura in territorio italiano o estero. I dati di ricerca sono inseriti nei nostri terminali e il pattugliamento è costante”.