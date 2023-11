La Fiat punto nera sulla quale si trovavano Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato Filippo Turetta era “ancora in movimento almeno fino alla notte scorsa”. Lo ha confermato il criminologo Edoardo Genovese, che sta assistendo in queste ore le famiglie dei due ragazzi.

La vettura che sabato notte è stata registrata in transito ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è stata intercettata un’ultima volta ancora ieri notte, in uscita o in entrata, da un varco elettronico targsystem in una zona dell’alta provincia di Belluno. Finora tuttavia gli accertamenti in quell’area non avrebbero portato a risultati.

Un elicottero dei vigili del fuoco sta sorvolando da stamane Vigonovo, la località di residenza del Veneziano di Giulia Cechettin la 22enne scomparsa con l’ex fidanzato da sabato scorso, alla ricerca dei due giovani. La perlustrazione si è focalizzata in particolare sul fiume Brenta e sui corsi d’acqua limitrofi.

È coinvolta nelle ricerche anche una squadra appiedata dei vigili del fuoco di Mira (Venezia): gli operatori stanno battendo palmo a palmo l’argine del Brenta, in supporto alle squadre che stanno scandagliando il corso del fiume nel territorio tra Vigonovo e Fossò a bordo di un gommone. Al momento, come spiegato dai pompieri, non ci sono elementi concreti per procedere con l’immersione del nucleo sommozzatori.

L’appello della zia di Giulia Cecchettin

“Filippo, hai una responsabilità nei confronti di Giulia, fermati, chiama i tuoi genitori o chiedi aiuto a qualcuno, non ti preoccupare. Giulia è una ragazza delicata, l’aspettiamo a casa, aspettiamo a casa Giulia e te, e anche i tuoi genitori ti aspettano”. È Elisa Camerotto, la zia materna di Giulia, a lanciare l’ennesimo appello per cercare di portare a casa i due ex fidanzati, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ragazzi di 22 anni di cui non si ha più notizie da sabato sera.