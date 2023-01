Guardia giurata uccide la fidanzata e si spara, la ragazza ammazzata mentre dormiva

È stata trovata ancora nel suo letto la ragazza di 23 anni, Giulia Donato, uccisa mentre dormiva, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, dal suo fidanzato Andrea Incorvaia, guardia giurata di 31 anni che ha poi usato la pistola di servizio contro di sé per togliersi la vita. L’uomo è stato trovato con l’arma ancora in pugno nella stessa camera da letto.

Omicidio-suicidio a Genova

L’omicidio-suicidio è avvenuto in via Anfossi, nel quartiere di Pontedecimo, a Genova. I corpi dei due fidanzati sono stati trovati nella casa in cui vivevano dalla sorella del 31enne, allarmata dopo che non aveva più notizie del fratello dalla sera precedente. Stando alle prime ricostruzioni, tra i due c’erano sempre più frequenti litigi, al punto che le persone più vicine alla coppia sostengono che stessero per lasciarsi.

Forse dovresti anche sapere che…