Tragedia a Guidonia, alle porte di Roma, dove due aerei militari ultraleggerei si sono scontrati e sono precipitati. Uno è caduto in un campo in via Roma, in prossimità di un distributore di benzina, l’altro si è schiantato tra alcune case e su una macchina in via delle Margherite. Entrambi i piloti, il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello, sono morti. Fortunatamente non ci sono stati altri feriti.

Scontro tra due aerei a Guidonia, chi erano i piloti

I due velivoli si sono sono toccati nel corso di una esercitazione – che impegnava 4 ultraleggeri in tutto – uno dei due ha perso un’ala e sono precipitati. Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello, del 60° stormo di Guidonia.

I due piloti, istruttori di volo esperti, appartenevano al 60esimo stormo dell’Aeronautica Militare. Il pm di turno della Procura di Tivoli ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell’incidente e la Procura aprirà una indagine per ricostruire quanto avvenuto. Anche l’ispettorato aeronautica, in quanto velivoli militari, avvierà accertamenti.

Cosa è successo

Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto stamattina, martedì 7 marzo, poco prima delle 11: la polizia ha ricevuto la segnalazione di un aereo caduto in un campo. L’altro invece è finito tra alcune case. Il pilota era ancora vivo, ha iniziato a gridare aiuto aiuto. Alcuni vicini stavano andando a spegnere le fiamme con estintore poi è esploso. Secondo le prime ricostruzioni, gli aerei in volo, dei Siai Marchetti 208, erano quattro e due di questi si sarebbero scontrati tra di loro per cause ancora da verificare.

