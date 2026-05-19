La deputata Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce al partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale con Vannacci. A riferirlo è lo stesso Vannacci: “Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale”, dice il generale aggiungendo che la formalizzazione del passaggio avverranno giovedì sera a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento ‘Guerra e Pace’ . “Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento – ricorda il leader di FnV – e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019”. E conclude: “Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale.

Storica esponente di Forza Italia, Ravetto, 55 anni, è passata alla Lega nel 2020 e con il partito di Salvini è stata eletta in Parlamento. Originaria di Cuneo, è stata deputata per cinque legislature e nel 2010 ha ricoperto il ruolo di sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi IV. Sei anni fa, il 19 novembre 2020, lo strappo e l’adesione alla Lega. Scelta condivisa, quello stesso giorno, con i deputati Federica Zanella e Maurizio Carrara anche loro ex forzisti. Ma proprio per essere stata una super berlusconiana, l’uscita di Ravetto provocò la sorpresa e la delusione del fondatore di Forza Italia che, all’epoca, aveva ricordato ai suoi interlocutori che “chi ha lasciato Fi non ha mai avuto fortuna altrove”.

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