Laura Ravetto lascia la Lega e va con Futuro Nazionale di Vannacci
La deputata Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce al partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale con Vannacci. A riferirlo è lo stesso Vannacci: “Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale”, dice il generale aggiungendo che la formalizzazione del passaggio avverranno giovedì sera a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento ‘Guerra e Pace’ . “Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento – ricorda il leader di FnV – e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019”. E conclude: “Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all’evoluzione di Futuro Nazionale.
Sardone (Lega): “Ravetto? Si avvicinano le elezioni, non avrà avuto garanzie da noi”
“Quando si avvicinano le elezioni politiche il passaggio da un partito all’altro purtroppo è tipico di molte persone, magari qualcuno entrerà in Lega. Quando si avvicinano le politiche e ci sono i listini bloccati le persone meno radicate sul territorio tendono a cambiare partito. È evidente che” Laura Ravetto “non avrà avuto determinate garanzie all’interno della Lega, mi pare fattuale”. A dirlo a L’Aria che Tira su La7 è la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone.
Nonostante la Ravetto, Futuro Nazionale perde pezzi
Laura Ravetto arriva a Futuro Nazionale in un momento in cui, all’interno del partito, c’è una figura chiave che lascia: si tratta di Norberto De Angelis, uno dei fondatori nonché presidente del Mondo al contrario. Il rapporto con Vannacciè andato deteriorandosi nel tempo. E in un’intervista a Repubblica, De Angelis ha definito Vannacci “un traditore” raccontando che il generale voleva candidarsi con Fratelli d’Italia: “Mi richiamò nel 2025 chiedendomi di fare il presidente del ricostituito Mac. Accettai con entusiasmo, ma col tempo capii di essere diventato solo una figura formale. Le scelte venivano fatte altrove, spesso senza nemmeno informarmi. Dissi chiaramente che non avrei più fatto il ‘presidente burattino’. Avevo chiesto a Vannacci una cosa semplice: non affidare il mio futuro a persone sconosciute non di mia fiducia. Sono rimasto inascoltato”.