Ha un malore mentre guida la moto, investe un pedone poi si schianta e muore

Ha perso il controllo della moto a causa di un malore improvviso e ha investito un pedone che stava attraversando la strada. E’ accaduto stamattina in via Ardeatina a Roma. L’uomo alla guida della moto, un 59enne italiano, si è poi schiantato ed è morto sul colpo. Trasportato invece in ospedale in codice rosso il pedone, un cittadino tunisino di 54 anni. Sul posto la polizia locale del gruppo IX Eur per i rilievi. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica incidente.