Il badante che ruba 50mila euro a un'anziana facendosi consegnare un assegno in bianco

Un badante italiano di 60 anni denunciato per avere raggirato una anziana di 90 anni presso cui lavorava facendosi consegnare un assegno in bianco. Assegno che ha poi portato all’incasso prelevando dal conto della vittima 50 mila euro. Sono stati i carabinieri di Pietra Ligure (Savona) a scoprire l’uomo dopo una querela presentata dalla donna.

Il badante e i soldi rubati all’anziana

Il badante, pregiudicato, dimorante nel Loanese, tra agosto e ottobre aveva ottenuto il lavoro di assistente domiciliare dell’anziana donna che aveva sottoscritto un contratto con un’agenzia del luogo. Approfittando della sua vulnerabilità e condizioni psichiche, dicono i carabinieri, l’ha convinta a consegnarle un assegno firmato in bianco. I carabinieri, esaminando la documentazione acquisita e raccogliendo informazioni da persone informate sui fatti, si sono messi alla ricerca dei soldi rubati. Seguendo il flusso del denaro prelevato dal conto dell’anziana donna. Poi individuato in una serie di bonifici effettuati dal badante in favore di altri conti correnti, che conducevano a due carte prepagate sempre a lui intestate. Complessivamente sono stati recuperati e sequestrati circa 30.000 euro ritenuti provento del reato.

