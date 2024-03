Il genio del giorno: l’ubriaco che sfascia l’ambulanza, si getta in strada e viene riportato via… con un’altra ambulanza

Prima, ubriaco, viene soccorso e portato su un’ambulanza. Poi, dentro l’ambulanza, il nostro genio del giorno, un 42enne di origine polacca, inizia a prendere a calci le apparecchiature e più o meno tutti quelli che gli sono intorno fino ad aprire i portelloni e gettarsi fuori in strada. Dimenticavamo: teatro della vicenda è Jesi. Una volta rotolato sull’asfalto poi, sempre lui, il genio incontrastato delle ultime 24 ore, inizia a prendersela con le macchine parcheggiate. Macchine parcheggiate che devono avergli ricordato qualche episodio spiacevole dell’infanzia. Non c’è alcun dubbio. Almeno a livello inconscio visto che all’orizzonte di conscio si intravede ben poco.

Il genio così, raccontano le cronache, più o meno a caso, a questo punto inizia a vandalizzare cofani e perché no anche qualche specchietto. Cosa non può succedere quando si esagera con l’alcol. Comunque lì in strada, il nostro eroe, tra un calcio volante e l’altro contro gli specchietti, viene finalmente raggiunto da alcuni agenti che, tra una schivata e l’altra, lo bloccano e lo portano via. Sempre in ambulanza. Forse.