Il genio del giorno: non vuole moglie e figli al suo funerale e lo fa scrivere sul manifesto funebre

Il genio del giorno di oggi è un uomo di 74 anni originario di Faleria, in provincia di Viterbo, che ha fatto scrivere sui manifesti funebri di non volere la sua famiglia al funerale. “Il defunto non gradisce al proprio funerale la presenza dei figli, del genero e della moglie”: questa la frase apparsa sui manifesti funebri in giro per il paese. Quale sia stato il motivo di tale decisione rimane un mistero. Sicuramente i parenti non graditi al funerale ci saranno rimasti male. o forse no, dipende da cosa era successo quando loro padre era ancora vivo. Ad ogni modo un fatto che ci insegna una lezione: il genio del giorno colpisce anche da morto.