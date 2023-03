Incendio in casa, uomo di 57 anni che viveva da solo muore asfissiato

Un uomo di 57 anni di Mandriole, Ravenna, è morto asfissiato in seguito a un incendio sviluppatosi nella sua casa. L’immobile, come riportato dai quotidiani locali, è stato posto sotto sequestro in attesa di capire le cause del rogo. Nel frattempo il Pm ha aperto un fascicolo per incendio colposo contro ignoti. Il primo a soccorrere il 57enne, è stato un giovane vicino di casa: il ragazzo, che era uscito a gettare la spazzatura, si è accorto del fumo. Quindi ha aperto la porta del vicino trovandolo ormai esanime sull’ingresso: a quel punto, aiutato da un paio di persone, lo ha trascinato fuori. Secondo le prime ipotesi, le fiamme potrebbero essere partite da un locale adibito a sgabuzzino-caldaia. Il 57enne, separato, viveva da solo in quella casa a un piano staccata dalle altre. Lascia due figlie.

Forse dovresti anche sapere che…