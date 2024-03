Incendio nella cascina rifugio per gli animali malati: morti cani e gatti

Dramma nella notte all’interno della cascina destinata agli animali malati a Boccheggiano, frazione di Montieri (Grosseto). Poco dopo la mezzanotte, è scoppiato un incendio nella struttura, diventata un presidio per animali malati e abbandonati. Come si legge su La Nazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma le operazioni di spegnimento sono risultate complicate a causa del luogo difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso. La cascina si trovava infatti dentro a un bosco e l’unica via per arrivarci era un sentiero.

Nell’incendio purtroppo sono morti alcuni degli animali, tra cani e gatti, ricoverati nella struttura. Sul posto sono intervenuti anche due funzionari tecnici e personale di polizia giudiziaria per le successive verifiche tecniche. Poi carabinieri, personale sanitario e AIB regionale. Una persona che ha cercato di spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco è rimasta ferita subendo ustioni su alcune parti del corpo. È stata trasportata in ospedale dal personale sanitario intervenuto.