VENEZIA – Incidente mortale sulla autostrada A4: un’auto è finita sotto un camion tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia intorno alle 11 di martedì 23 ottobre. I soccorritori hanno dovuto estrarre la vittima dalle lamiere e operare per liberare l’autostrada dai mezzi coinvolti nello schianto. Il morto è un giovane di Udine di soli 27 anni.

L’intero tratto è stato chiuso per permettere i soccorsi, così come è stata chiusa l’entrata di Villesse per chi è diretto a Venezia ed è stata istituita l’uscita obbligatoria sempre a Villesse. L’incidente ha causato due chilometri di coda in una giornata già molto congestionata di suo, e che ha visto sin dalle prime ore diversi incidenti, anche se non gravi come quello delle 11.

Alle 7:20 di martedì mattina c’è stato un tamponamento tra un mezzo pesante e un’auto fra San Giorgio e Latisana, in direzione Venezia. Per fortuna non ci sono state vittime né feriti. Alle 9 un secondo incidenti, anche in questo caso senza feriti, tra Duino e Monfalcone, in direzione del nodo di Palmanova. Alle 10:30 si sono registrate code a tratti fra il valico di Fernetti e la barriera di Trieste Lisert, con rallentamenti fra Trieste Lisert e il nodo di Palmanova, code a fisarmonica fra l’interconnessione A4/A23 e Latisana.

Come ricorda Autostrade per l’Italia, il martedì è il giorno di maggior traffico in autostrada. E la A4 è sicuramente uno dei tratti autostradali più colpiti da incidenti.