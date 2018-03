BARI – Stavano andando in campagna a Corato, come ogni mattina, per lavorare. Sono morti così due fratelli contadini, Carlo e Sergio Di Ceglie, di 52 e 54 anni. Il loro furgone si è scontrato con una Giulietta sulla Strada Provinciale 85 a Nord di Bari, nel territorio di Bisceglie.

La tragedia si è consumata domenica mattina, intorno alle 6. I due fratelli viaggiavano a bordo di un furgoncino con cui si apprestavano a raggiungere il loro fondo agricolo: per cause ancora da accertare, il loro mezzo si è scontrato con un’altra auto su cui viaggiavano due persone, ribaltandosi e finendo contro un muretto a secco.

Per i due fratelli non c’è stato niente da fare. Feriti gli altri due occupanti dell’autovettura. Il conducente dell’auto è stato sottoposto ad esami tossicologici, come previsto dalla legge in questi casi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e operatori sanitari del 118.