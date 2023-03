Incidente nel centro di Roma, morta una donna in scooter: travolta da un’auto

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina, sabato 4 marzo, nel centro di Roma, in prossimità delle Terme di Caracalla. In via Baccelli sono rimaste coinvolte un’ auto e una moto, ma non è ancora chiara la dinamica. Si sta occupando dei rilievi la Polizia Locale di Roma Capitale.

La vittima dell’incidente stradale è una donna di 65 anni. A quanto si è appreso la donna guidava uno scooterone che si è scontrato con una Fiat Punto condotta da una ragazza di 28 anni

La giovane sarà sottoposta all’ospedale San Giovanni ai test di rito per accertare se fosse sotto l’effetto di droghe o alcol.

