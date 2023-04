Ciro Immobile, incidente a Roma. La sua auto finisce contro un tram. Ed ora è “giallo” sulla dinamica: chi è passato col rosso, il capitano della Lazio o l’autista del mezzo pubblico dell’Atac? IlImmobile, domenica 16 aprile si è scontrato con il suo suv contro un tram della linea 19. E’ successo intorno alle 8,30 a piazza delle Cinque Giornate nei pressi di ponte Matteotti, tra i quartieri di Prati e Flaminio.

Ciro Immobile, incidente a Roma: il suo suv si scontra con un tram

Immobile era in compagnia delle figlie Michela e Giorgia di 8 e 10 anni. Il tram è andato fuori dalle rotaie, la macchina ne è uscita distrutta. Il calciatore, “un po’ indolenzito al braccio”, parlando alle forze dell’ordine, ha spiegato che di aver visto il tram passare con il rosso. Trasportato al Policlinico Gemelli, ha riportato un “trauma distorsivo della colonna vertebrale e una frattura composta dell’undicesima costola destra”. Ed è rimasto in osservazione per tutta la notte presso il reparto di medicina di urgenza del policlinico Gemelli. Insieme a lui le sue figlie. Nessuno dei tre è in condizioni gravi. Immobile ora dovrà però stare a riposo 15 giorni e saltare due partite di campionato (Torino e Inter).

Ciro Immobile, il giallo della dinamica: chi è passato con il rosso?

L’impatto è stato fortissimo. La parte anteriore del suv della Land Rover non esiste più. La ruota anteriore destra del Defender si è quasi staccata dall’asse e la vettura è finita a una ventina di metri di distanza. Il muso del tram 19 ha addirittura scavalcato uno sparti-traffico. Mezzo che, come scrive Il Corriere della Sera, “pesa 18 tonnellate senza passeggeri, solo il blocco ruote almeno sei”.

Nove persone che si trovavano sul mezzo pubblico sono rimaste coinvolte. Sette sono entrate in codice verde e in due in giallo in vari ospedali romani. Quella in condizioni più serie è una donna di 60 anni. Fra loro anche il macchinista dell’Atac di 45 anni. Dimesso la mattinata di oggi dal Policlinico Umberto I, se l’è cavata con sette giorni di prognosi. Il macchinista: “Sono passato con il verde”