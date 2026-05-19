Le tensioni internazionali, il caro carburante e l’incertezza sui mercati energetici continuano a pesare sul settore aereo europeo. Eppure, nonostante gli allarmi lanciati da Ryanair e da altre compagnie, il prezzo dei voli non sta aumentando come molti temevano. In diversi casi, anzi, le tariffe estive risultano persino più basse rispetto allo scorso anno.

La compagnia low cost irlandese ha invitato i passeggeri a prenotare in anticipo, sostenendo che nei prossimi mesi i prezzi potrebbero salire a causa dell’aumento dei costi operativi legati al carburante. Tuttavia il mercato, almeno per il momento, racconta una storia diversa.

Il timore per il caro carburante e la crisi energetica

L’allarme arriva mentre il settore dell’aviazione guarda con preoccupazione alle tensioni nello Stretto di Hormuz e alle possibili conseguenze sulle forniture di jet fuel. Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, ha però ridimensionato il rischio di una vera emergenza energetica in Europa.

Secondo il manager irlandese, le forniture alternative provenienti da Norvegia, Africa occidentale e Americhe permetterebbero oggi di evitare problemi immediati di approvvigionamento. “La vera sfida resta il prezzo”, ha spiegato, sottolineando come il costo del carburante continui a rappresentare una delle principali voci di spesa per le compagnie aeree.

Ryanair ha già coperto gran parte del proprio fabbisogno fino al 2027 con contratti a prezzo fisso, ma teme comunque che una crisi prolungata possa mettere in seria difficoltà i vettori meno protetti.

Perché i prezzi dei voli stanno diminuendo

Nonostante i timori sul carburante, la domanda dei consumatori si sta comportando in modo inatteso. Sempre più viaggiatori preferiscono aspettare prima di prenotare, rinviando l’acquisto dei biglietti fino a poche settimane dalla partenza.

Questo cambiamento sta costringendo le compagnie ad abbassare i prezzi per evitare di lasciare posti vuoti sugli aerei. Anche Ryanair ha ammesso che nelle ultime settimane le tariffe sono diminuite rispetto alle previsioni iniziali.

Secondo Neil Sorahan, direttore finanziario della compagnia, il problema principale non è la mancanza di domanda, ma l’incertezza dei consumatori. Molti passeggeri temono rincari improvvisi, cancellazioni o instabilità internazionale e preferiscono attendere prima di confermare il viaggio.

I dati sulle rotte europee

Le analisi sulle prenotazioni sembrano confermare questa tendenza. Diversi dati riportati dal Financial Times mostrano che tra aprile e maggio molte tratte europee verso il Mediterraneo hanno registrato un calo dei prezzi.

Tra i collegamenti più interessati ci sarebbe la tratta Milano-Madrid, con ribassi molto significativi, mentre rotte come Londra-Nizza o Manchester-Palma avrebbero registrato riduzioni comprese tra il 10% e il 15%. Anche EasyJet e altri vettori europei hanno parlato di una “finestra di prenotazione” sempre più corta, con clienti orientati al last minute.

Il paradosso delle compagnie aeree

Il risultato è una situazione insolita per il settore del trasporto aereo. Da una parte le compagnie denunciano l’aumento dei costi energetici e il rischio di nuove pressioni sui bilanci; dall’altra il mercato non consente, almeno per ora, di scaricare questi rincari sui passeggeri.

Per aumentare davvero le tariffe servirebbe una domanda forte e stabile. In questo momento, invece, prevale la cautela dei consumatori. Così, proprio mentre cresce la paura per il caro carburante e per le tensioni internazionali, molte compagnie si trovano costrette a fare l’opposto di quanto annunciato: abbassare i prezzi per riempire gli aerei.