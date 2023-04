Incidente alla Esselunga di Limito di Pioltello, provincia di Milano. Un operaio di 48 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato. E’ accaduto intorno alle 9 di oggi, venerdì 28 aprile, nella sede di via Giambologna. I soccorritori hanno trovato il lavoratore con gravissimi traumi da schiacciamento, constatandone il decesso. Sul posto, oltre al 118, i Carabinieri di Pioltello che hanno avviato le indagini.

Ennesimo incidente oggi che è la Giornata per la sicurezza sul lavoro

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro accaduto quest’anno in Italia. Proprio oggi che si celebra la Giornata per la sicurezza sul lavoro. In Italia, nel 2022 i decessi sono stati 1090, una media di tre al giorno.

